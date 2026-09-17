Il metodo era sempre lo stesso. E anche il raggio d’azione non cambiava: dal 23 luglio al 18 agosto Luigi Loggias, allevatore 49enne di Santa Giusta, avrebbe appiccato una decina di incendi nelle campagne verso Marrubiu, a ridosso della 131 e della ferrovia.

Nella notte fra il 17 e il 18 agosto dopo aver messo fuoco vicino alla strada complanare, in località Mascaminis, era stato bloccato dalla Forestale. Il rogo aveva danneggiato oltre 400 metri quadrati ma quelle fiamme, in una nottata calda con allerta della Protezione civile (codice arancione) per rischio incendi, avevano minacciato anche il bosco.

Dopo l’arresto in flagranza, nei giorni scorsi il gip ha convalidato la custodia in carcere, come chiesto dal pm Valerio Bagattini.

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