La storia di vita di Luigi Cadau è tanto avvincente quanto drammatica, costellata dai patimenti della guerra, dalla prigionia, fame e deprivazioni, fortunatamente poi sfociata nella libertà. Lussurgese, classe 1919, combatté nella seconda guerra mondiale, arruolato nel 151° Reggimento Fanteria della Brigata “Sassari”, poi nel 5° Reggimento Guastatori. Giorni interminabili, eroici e funesti al fronte, vedendo commilitoni morire davanti a suoi occhi. Dopo l’8 settembre 1943 venne catturato dai tedeschi a Roma, per aver rifiutato di aderire alla Repubblica Sociale Italiana e di combattere con i nazi-fascisti. Deportato in Germania, fu internato nello Stalag IV-B di Mühlberg.

Di queste vicende Cadau ha lasciato un memoriale scritto e pubblicato nel 2007, oggi quei ricordi vengono dati nuovamente alle stampe in un volume rivisitato e integrato con nuovi particolari, per la curatela di Mauro Ardu e Margherita Angioni. Un nuovo libro arricchito da uno specifico inquadramento storico, note, documenti e materiali che consentono di approfondire la vicenda personale dell'autore nel contesto della storia degli Internati Militari Italiani.

Domenica sera 20 settembre presso il Centro di Cultura Popolare UNLA verrà presentata la nuova edizione Storia di una vita vissuta, i tipi dell'editore ISKRA di Ghilarza, proprio in occasione della Giornata nazionale degli Internati Militari Italiani nei lager tedeschi durante la Seconda guerra mondiale (istituita dalla Legge n. 6 del 13 gennaio 2025).

Appuntamento alle 18 con i curatori Margherita Angioni e Mauro Ardu, e l’intervento storico di Carla Cossu, presidente provinciale dell’ANPI di Oristano, che racconterà le vicende degli internati e in particolare di tutti i lussurgesi che hanno vissuto quelle drammatiche pagine di storia.

La presentazione sarà moderata da Maria Arca, presidente del Centro di Cultura, e sarà accompagnata dalla lettura di alcuni brani del memoriale a cura degli studenti dell'Istituto scolastico comprensivo di Santu Lussurgiu e da momenti musicali dedicati alla memoria. Oltre al libro anche la mostra fotografica documentaria di Luigi Cadau. L'evento è organizzato dal Centro per l'educazione permanente UNLA, con la collaborazione della Pro Loco, dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia, patrocinio del Comune di Santu Lussurgiu e Regione Sardegna.

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