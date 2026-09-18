Oristano, bonus nidi per 87 famiglie: osservazioni entro il 28 settembreIl Comune di Oristano ha pubblicato l’elenco delle famiglie che hanno richiesto il contributo
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Sono 87 le domande inserite nella graduatoria provvisoria del programma “Nidi gratis 2026”, riferita al periodo gennaio-luglio. Il Comune di Oristano ha pubblicato l’elenco delle famiglie che hanno richiesto il contributo per l’abbattimento delle rette di nidi e micronidi, pubblici e privati.
Gli importi ammessi al beneficio vanno da un minimo di 150,86 euro a un massimo di 2.200 euro.
«La misura – ricorda l’assessora ai Servizi sociali Giulia Murgia – punta a favorire l’accesso ai servizi per la prima infanzia tramite l’abbattimento della retta per la frequenza in nidi e micronidi pubblici o privati».
Quella appena pubblicata è però ancora una graduatoria provvisoria. Le famiglie interessate avranno tempo fino al 28 settembre per presentare eventuali osservazioni, scrivendo all’indirizzo primainfanzia@comune.oritano.it oppure contattando gli uffici ai numeri 0783/791306 e 3317503573. Una volta conclusa la fase di verifica, il Comune procederà con la pubblicazione della graduatoria definitiva.