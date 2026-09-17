Dopo un’estate caratterizzata da temperature record e da un caldo che non dà ancora tregua, per le scuole di Terralba sono stati avviati gli interventi al fine di garantire aule vivibili fin dai primi giorni di lezione e prepararsi a una primavera caldissima.

È ufficialmente partito così il piano di installazione dei nuovi impianti di climatizzazione, un intervento atteso da tempo e annunciato congiuntamente dagli assessori ai Lavori Pubblici, Andrea Grussu, e all’Istruzione, Roberta Cicu.

«I lavori – spiegano Grussu e Cicu - hanno preso il via nel plesso della primaria in via Eleonora e, nel giro di breve tempo, si estenderanno progressivamente a tutte le strutture scolastiche cittadine, comprese quelle di via Roma e viale Sardegna. Per la realizzazione del progetto, l'amministrazione comunale ha stanziato un investimento complessivo di 116mila euro, destinati all'acquisto e alla posa in opera dei macchinari».

Massima attenzione è stata riservata alla continuità delle attività didattiche: i cantieri saranno operativi esclusivamente durante le ore pomeridiane, evitando così qualsiasi interferenza o disagio con il regolare svolgimento delle lezioni. «Le giornate calde non sono più un'eccezione, ma una sfida quotidiana - evidenziano gli assessori Grussu e Cicu – per cui l l’obiettivo di garantire ambienti sicuri e confortevoli a studenti e personale è una priorità».

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