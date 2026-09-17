Arborea, a processo l’incendiario in monopattinoUn anno fa avrebbe appiccato ben cinque roghi nella zona di Torre vecchia
Arrivava in monopattino e, accendino alla mano, appiccava il fuoco nella pineta fra Terralba e Arborea come ripreso dalle telecamere.
Cristian Loi, 31 anni di Arborea, era stato arrestato un anno fa dopo che per ben cinque volte, da metà luglio a settembre, avrebbe cercato di distruggere il boschetto nella zona di Torre Vecchia, agendo sempre in giornate di massima allerta.
Ieri Loi è comparso davanti alla gup Cristiana Argiolas per l’udienza preliminare; il difensore, l’avvocato Fabio Costa ha chiesto di procedere con il rito abbreviato (l’udienza è stata fissata il 10 febbraio 2027).
La Regione, con l’avvocata Angela Serra, si è costituita parte civile.