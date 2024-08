Un unico colpo di fucile caricato a pallini, esploso a distanza ravvicinata e che ha raggiunto al basso ventre Francesco Salis.

Questo l’esito dell’autopsia sul muratore di 44 anni ucciso nella notte tra venerdì e sabato a Santa Giusta. L’esame, eseguito oggi dal dottor Roberto Demontis, è durato cinque ore e ha in sostanza confermato quanto emerso dalle prime verifiche esterne sul cadavere e dalla ricostruzione effettuata dai carabinieri subito dopo il delitto.

In carcere, accusato di omicidio volontario, c’è Andrea Giuntoli, 43 anni: davanti al gip, difeso da Patrizio Rovelli e Fabrizio Rubiu, ieri si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il giudice ha convalidato il fermo ma non ha sciolto la riserva sulla misura cautelare in carcere.

Vittima e presunto omicida si conoscevano bene: la notte del delitto avevano avuto una discussione al bar per via di un apprezzamento di Giuntoli su una ragazza, nipote di Salis. I due si erano dati appuntamento in strada per chiarire: Salis avrebbe minacciato Giuntoli con un bastone e una roncola, quest’ultimo avrebbe estratto il fucile da caccia esplodendo il colpo che ha centrato fatalmente all’addome il rivale.

Giuntoli in seguito si è allontanato, ma è stato immediatamente rintracciato e arrestato dai carabinieri.

