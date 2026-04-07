I benefici per la comunità sono diversi: maggiore sicurezza stradale e risparmio economico. E poi ci sono quelli ambientali: la riduzione delle emissioni di Co2 e il minore inquinamento luminoso.

Il Comune di Nurachi ha ottenuto un finanziamento di 500mila euro per l'efficientamento dell'impianto di pubblica illuminazione. L'importante somma sarà destinata alla sostituzione di tutti i pali della pubblica illuminazione non ancora dotati di tecnologia con un sistema moderno, efficiente e performante.

In particolare, tutti i vecchi pali saranno sostituiti con nuovi modelli. Le strade saranno quindi più illuminate e aumenterà la sicurezza per pedoni e automobilisti. Poichè la tecnologia led consuma meno energia, ci sarà poi una riduzione dell'impatto ambientale e dei costi per il Comune. Nei prossimi mesi, l'amministrazione comunale provvederà ad avviare le procedure per l'affidamento dei lavori.

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