CantinArte continua. Domani alle 20, sempre in via Nuraghe 18 a Nurachi, la Cantina Caddeo accoglierà gli appassionati ei lettori per la presentazione del libro “ll corpo sbagliato”, di Francesca Spanu, un romanzo che esplora le dinamiche del bodyshaming, piaga sociale del nostro secolo che colpisce soprattutto il mondo femminile. Musicista reggae di successo, Sista Namely, al secolo Valentina Steri, sarà la protagonista invece della seconda parte della serata. Chiuderà la musica del dj Lochi, un viaggio travolgente tra le hit leggendarie.

