«Come ha fatto ad arrivare a questa età? Forse perché ha sempre affrontato i problemi e gli ostacoli della vita con positività, senza mai disperarsi o arrendersi? Chissà».

Con un pizzico di emozione, Paola Vacca parla della sua nonna, che oggi, 17 gennaio, compie 105 anni.

Lei è Rosa Erdas, che vive con la figlia a Nurachi. Circondata dall'affetto della sua famiglia, oggi festeggia questo importante traguardo.

«È in buona salute, anche se spesso non è lucida, l'età si fa sentire», racconta la nipote. Rosa Erdas, originaria di Cabras, è rimasta vedova nel 1995. Dal suo matrimonio con Salvatore Pisanu sono nati due figli: Ezio e Licia.

Ha trascorso l'infanzia girando per la Sardegna: suo padre, Giovanni Erdas, era un guardiano dei fari. «Mia nonna ha abitato per molti anni anche al faro di San Giovanni di Sinis», racconta la nipote Paola, «e ha iniziato a studiare proprio lì. Amava leggere di tutto, documentarsi e conoscere. Aveva imparato persino a usare il telegrafo e, grazie a questa sua attitudine, era stata assunta alle Poste di Cabras. Ha iniziato come semplice impiegata e ha concluso la sua carriera come direttrice a Nurachi. Ha lavorato in molti paesi del circondario, come Baratili e Narbolia. Era una donna molto riservata e colta».

