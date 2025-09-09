Dal primo ottobre nuove regole nella raccolta differenziata per l’Unione dei Comuni del Montiferru e Alto Campidano, quindi Bauladu, Bonarcado, Cuglieri, Milis, Nurachi, Santu Lussurgiu, Scano di Montiferro, Seneghe Sennariolo, Tramatza e Zeddiani. Diverse le novità.

La raccolta del secco passerà da settimanale a quindicinale ad esempio. Un modo per incentivare il cittadino a fare più attenzione nella propria raccolta. Resta invariata la frequenza per il sistema di raccolta presso l’ecocentro e i passaggi aggiuntivi per famiglie con bambini e anziani.

Come fanno sapere dall'Unione, l’obiettivo è incentivare una maggiore attenzione alla raccolta differenziata, raggiungere i parametri di raccolta richiesti dalla normativa e ottenere sconti significativi e premi dalla Regione, che permetteranno di ridurre il contributo dei cittadini alle spese. Per avere più informazioni è possibile consultare la piattaforma Junker o il sito del gestore del servizio Formula Ambiente.

Nelle prossime settimane sarà attivata la distribuzione dei nuovi bidoni del secco a tutte le famiglie e l’attribuzione del nuovo codice a barre collegato all’utenza. Seguirà poi una campagna informativa in modo che tutti i cittadini siano aggiornati e la distribuzione del nuovo calendario.

