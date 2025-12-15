Fervono i preparativi per festeggiare il santo Natale e il nuovo anno con un ricco programma di eventi "Sotto il cielo di Cuglieri". Fino alla Epifania tanti eventi per riunire la comunità ed evocare lo spirito natalizio di empatia e generosità, con presepi, laboratori, musica, museo, giochi da tavolo e laboratori di scienza.

Mercoledì 17 dicembre, il laboratorio per bambini nella biblioteca comunale con l’associazione Lughené. Due giorni dopo, venerdì 19, alle 16 il villaggio di Natale in via Vittorio Emanuele a cura dell’associazione Ampsicora. Lo stesso giorno al Seminario il laboratorio per bambini le mani in pasta a cura de “Le dolci note”.

Sabato 20 presentazione del libro per i bambini “Diario segreto di un elfo” a cura dell’associazione Amof letterario. In serata “La notte santa”, la sacra rappresentazione della Natività con i figuranti, a cura dell’associazione Ampsicora. Il giorno dopo, domenica 21, la caccia al tesoro di babbo Natale al Seminario con la coop “La Famiglia”. Lunedì 22 l’evento Tombolando sotto l’albero al Seminario con la Fattoria didattica Marianna Osa.

Subito dopo Natale, sabato 27 la passeggiata alla scoperta dei Presepi, cui segue la castagnata e musica presso spazio donna, organizzato dal Centro Commerciale Naturale e Ampsicora. Lunedì 29 laboratorio per bambini e adulti al Seminario, con replica il giorno dopo, organizzato da Lughené. Martedì 30 cena comunitaria al Seminario, inizio alle 20, organizza associazione Ampsicora. Lunedì 5 festa per la notte della Befana, con giochi e doni per i bambini.

Organizzano il Comune di Cuglieri, che sostiene tutti gli eventi, poi il Centro commerciale naturale di Cuglieri, con le associazioni Società-Scienza-Società, Ampsicora, Amof letterario, Lughené, Amici della Musica, la coop La Famiglia, quindi le aziende Marianna Osa e Le dolci note.

© Riproduzione riservata