Il Comune di Asuni ha pubblicato un bando di concorso per l’assegnazione di 8 Assegni di studio, per l’anno scolastico 2023/2024 agli studenti che hanno frequentato la Scuola Secondaria di I° e II° grado.

L’intervento è destinato agli studenti meritevoli che hanno ottenuto la promozione senza debiti formativi, non abbiano ripetuto la classe per la quale partecipano al concorso riportando una votazione finale non inferiore al 7, e non abbiano beneficiato di contributi da altri enti o organismi pubblici.

Le risorse disponibili ammontano a 1.300 euro: di questi 420 euro per gli studenti della Secondaria di I° grado (4 assegni di studio in totale: 2 da 120 euro, 1 da 100 euro e 1 da 80 euro) mentre 880 euro per i ragazzi della Secondaria di II° grado (altri 4 assegni: 1 da 260 euro, 2 da 220 euro e 1 da 180 euro).

Per l’assegnazione degli assegni si terrà contro della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e della votazione finale degli studenti. Gli interessati potranno presentare la domanda al Comune di Asuni entro il 18 dicembre prossimo.

