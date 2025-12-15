In attesa del Natale arrivano anche gli eventi dedicati curati dalle Biblioteche comunali di Gonnosnò e Baressa. La Biblioteca comunale di Gonnosnò organizza un doppio appuntamento, intitolato “Aspettando il Natale in Biblioteca”. La struttura, infatti, ha previsto per martedì 16 e mercoledì 17 dicembre due diverse attività. Martedì 16, l’appuntamento è a partire dalle 10, quando nella Casa di Riposo del paese si terrà un laboratorio creativo a tema.

Mercoledì 17, invece, alle 17, nei locali della biblioteca, sono in previsti letture e un laboratorio creativo dedicato al Natale e riservato ai bambini. A Baressa, invece, l’appuntamento è con il “Laboratorio Creativo di Natale”, nei locali della struttura di via Is Tellaias 4, venerdì 19 dicembre, dalle 16 alle 18. L’iniziativa è dedicata ai bambini dai 3 agli 11 anni (sotto i 6 anni dovranno essere accompagnati).

