Buone notizie per chi cerca un impiego. Il Comune di Nurachi ha avviato la selezione per assumere due operai da impiegare nei lavori per la manutenzione del verde pubblico, progetto approvato nei mesi scorsi dalla Giunta Comunale.

Si tratta di un contratto di otto mesi, per un totale di 30 ore settimanali. I requisiti per prendere parte alla selezione sono diversi. Possono partecipare le persone senza impiego o occupazione e in possesso dello status di disoccupato. È obbligatoria l’iscrizione al Centro per l’impiego di Oristano. Chi partecipa alla selezione non deve essere destinatario di nessuna forma di sostegno al reddito o sovvenzione o indennità di disoccupazione. Ma non solo. I lavoratori residenti e domiciliati a Nurachi hanno priorità. Obbligatoria inoltre la qualifica di “Addetto alla manutenzione del verde”. È necessaria la patente di guida, categoria b. Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata una copia dell’Isee e del documento d’identità in corso di validità.

Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente entro il sei febbraio attraverso la piattaforma www.sardegnalavoro.it effettuando l'accesso alla propria area personale previa autenticazione. Come fa sapere il Comune di Nurachi, i lavoratori, prima dell'assunzione, verranno sottoposti ad una prova pratica e orale per accertare l'idoneità professionale alla mansione.

© Riproduzione riservata