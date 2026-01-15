A scuola, nel pomeriggio, entrano le costruzioni Lego come strumento per sviluppare la logica, poi la musica ma anche l’arte del montaggio. II Comune di Nurachi tende la mano ai giovani del paese. Prende il via il prossimo 26 gennaio il progetto "Attività Educative e ricreative", finanziato dal Ministero della Famiglia, con una serie di laboratori gratuiti dedicati agli studenti della scuola primaria e secondaria.

L'obiettivo principale è potenziare le attività extra curriculari pomeridiane offerte dalla scuola, con un focus particolare sullo sviluppo delle capacità musicali e scientifiche dei partecipanti. Per i bambini dai sei ai tredici anni è a disposizione un percorso di avviamento musicale che spazia dall'apprendimento di strumenti moderni alla creazione di piccole band. L'obiettivo è favorire la crescita personale e relazionale dei ragazzi attraverso la musica. Il laboratorio sarà tenuto dall'Academia Musicale Mumart. Per chi ha dagli otto ai dieci anni invece ci sarà la possibilità di “giocare” con i Lego come strumento per sviluppare le capacità di analisi in un ambiente collaborativo e stimolante. Il laboratorio sarà tenuto dall’esperto Matteo Filindeu.

I ragazzi più grandi si potranno cimentare invece con il montaggio di parti meccaniche, partecipando a un vero e proprio laboratorio di ricerca e sviluppo scientifico. Le iscrizioni, gratuite, possono essere effettuate presso il Comune o direttamente a scuola entro il 21 gennaio.

