Dopo anni di attesa, degrado e progetti rimasti sulla carta, il mercato civico di via Mazzini intravede la rinascita. Con l’assegnazione ufficiale dell’incarico per la revisione del progetto esecutivo, prende ufficialmente avvio una nuova fase, concreta e operativa, che punta a restituire funzionalità a una struttura simbolo della città, chiusa ormai dal 2016. Il Comune ha affidato il compito al raggruppamento temporaneo di professionisti composto da Mediapolis Engineering Srl (capogruppo), ingegner Costantino Soddu e Dolmen Srl, per un importo complessivo di circa 237mila euro. L’intervento sarà sostenuto da un finanziamento di 2,5 milioni di euro, garantiti dalla Regione in tre annualità, cui si aggiungono 1,6 milioni di cofinanziamento comunale. Una sfida importante, che non ammette ulteriori ritardi. Nella redazione dei nuovi elaborati, i professionisti dovranno tenere conto degli indirizzi forniti dal Consiglio comunale: le commissioni ai Lavori Pubblici e alle Attività produttive stanno raccogliendo idee e suggerimenti che delineano una nuova visione di mercato, più moderno e funzionale. Il cronoprogramma è chiaro e vincolante: l’aggiudicazione dei lavori dovrà avvenire entro il 30 novembre 2025, mentre l’ultimazione e il collaudo dell’intervento sono previsti entro il 31 ottobre 2027.

