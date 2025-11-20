Buone notizie dal fronte regionale riguardo al sito contaminato dell’ex conceria Piras, nella zona destinata agli insediamenti produttivi ad Abbasanta.

La Giunta regionale, su proposta dell’assessora all’Ambiente Rosanna Laconi, ha stanziato 138 mila euro per garantire monitoraggi, messa in sicurezza della falda e avanzamento delle operazioni di bonifica nel sito.

Il nuovo finanziamento, ripartito nel triennio 2025-2027, consentirà di portare avanti un percorso avviato da anni per giungere alla risoluzione definitiva di una contaminazione significativa, riconducibile alle attività dell’ex stabilimento conciario.

Il sito, inserito nel Piano regionale di bonifica delle aree inquinate, era stato oggetto di indagini Arpas e Progemisa a partire dal 2007, che avevano confermato la presenza di inquinanti nelle matrici ambientali. Dal 2017 la Regione affianca il Comune di Abbasanta nell’attività sostitutiva, a seguito dell’inadempienza del soggetto responsabile.

«La tutela della salute dei cittadini e la sicurezza delle matrici ambientali sono una priorità assoluta. La Regione accompagna il Comune nel completamento delle attività di messa in sicurezza e bonifica, per restituire il sito alla comunità e garantire che i responsabili siano chiamati a rispondere dei costi ambientali generati», dichiara l’assessora Laconi.

Le risorse approvate consentiranno di proseguire le attività stabilite nel tavolo tecnico del 23 marzo 2025, al quale hanno partecipato tutti gli enti competenti. In particolare, il Comune di Abbasanta potrà continuare la gestione del sistema di messa in sicurezza d’emergenza della falda, necessario per contenere la diffusione degli inquinanti, effettuare la bonifica conseguente all’approvazione dell’analisi di rischio sito-specifica e portare avanti il monitoraggio idrochimico delle acque sotterranee, indispensabile per valutare l’evoluzione della contaminazione.

