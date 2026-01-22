Tante nel corso degli anni le richieste arrivate in Comune ad Abbasanta per poter svolgere tirocini o altri percorsi presso la biblioteca comunale e ora la Giunta guidata dalla sindaca Patrizia Carta, per regolamentare le richieste, ha deciso di fissare dei criteri per poter fare questo tipo di percorsi nella biblioteca inserita nel Sistema Intercomunale Bibliotecario del Guilcier “Città del territorio” il cui coordinamento è in capo all’Unione del Guilcier. Ecco allora che d’ora in poi le attività saranno riservate esclusivamente a cittadini residenti ad Abbasanta.

«Potranno essere svolti non oltre 2 percorsi di attività all’anno della durata massima di 60 ore ciascuno, non contemporanei e non continuativi e articolati in non oltre 2 giorni a settimana», chiariscono dall’esecutivo. Ed ancora: «Dovrà essere rispettato il criterio dell’alternanza dei richiedenti per non duplicare esperienze riferite allo stesso cittadino e consentire l’accesso a chiunque necessiti di svolgere un percorso. Nel caso in cui pervengano richieste di attività finalizzate ad ospitare soggetti con disabilità o fragilità, dovrà essere garantita dal soggetto richiedente, la presenza di un tutor/educatore in rapporto 1/1 per tutta la durata del percorso». Sarà cura di chi vuole svolgere il tirocinio o altri percorsi farsi carico delle spese, ad esempio gli oneri assicurativi. Il Comune di Abbasanta dovrà approvare specifico schema di convenzione.

