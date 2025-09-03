Incidente stradale questa mattina sulla statale 131, al chilometro 129.200, all’altezza di Norbello, in direzione Sassari.

Intorno alle 11.15 una Fiat Punto, per cause ancora in corso di accertamento, ha urtato il guardrail. A bordo c’erano due uomini, soccorsi dal 118.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Abbasanta, che hanno messo in sicurezza l’area, mentre le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi di legge.

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata