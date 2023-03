Nel sottopassaggio del campo sportivo salta fuori del cibo sospetto e a Norbello scatta subito l’allarme avvelenamento, tanto più che anche di recente proprio nel sottopasso sono stati trovati cani e gatti morti.

Non sembra esserci tregua per gli amici a quattro zampe nel centro del Guilcier. Di lunedì sera un nuovo avviso pubblicato dal Comune sulla pagina social dell’ente per mettere in allerta i proprietari dei pelosi da una parte ed esprimere parole di condanna per l’assurdità di certi gesti dall’altra. Il post, con allegata la foto, mostra quanto è stato ritrovato nel sottopassaggio del campo sportivo. E precisa: “Negli ultimi giorni, proprio nel sottopassaggio sono stati ritrovati diversi gatti e cani morti. Ora si farà analizzare tutto e si controlleranno le telecamere presenti sul posto. Invitiamo tutti a non lasciare gli animali incustoditi e a prestare la massima attenzione. Siamo fiduciosi, questa volta, di scoprire chi ha commesso e continua a commettere certi crimini e a far sì che paghi per tutto questo”.

Parole dure, più volte espresse dall’Amministrazione comunale su fatti analoghi che puntualmente si ripetono. Accade non solo a Norbello, anche nei centri vicini. C’è chi con mano crudele non si mette scrupoli a lasciare bocconi avvelenati.

© Riproduzione riservata