Si rinnova con grande solennità anche quest’anno la festa religiosa e di popolo in onore di Sant'Isidoro, in programma lunedì 2 giugno alle 10.30. Alla processione, farà seguito la messa solenne officiata nella chiesa di San Giovanni dal parroco di Narbolia e Milis don Antonello Angioni. Una comunità che si ritroverà come sempre in tutte le sue componenti, per celebrare con fede il santo spagnolo patrono degli agricoltori e di quanti operano in campagna.

Ad aprire la processione i cavalieri norbellesi con le bandiere che precederanno il corteo dei bardatissimi trattori e mezzi agricoli, le prioresse delle associazioni religiose, confratelli e i gruppi folk . A seguire i maestosi ben 13 gioghi dei buoi provenienti da Neoneli, Cuglieri, Scano di Montiferro, Silanus, Orani, Orgosolo, Arbus, Pula, Norbello. A chiudere il lungo corteo il carro a che porterà il simulacro del santo accompagnato dal suono delle lanuneddas di Bruno Loi di San Gavino.

“Al termine – spiega il presidente del Comitato Sisto Manca- come da antica usanza saranno i distribuiti i mazzetti di grano, in segno di buon auspicio per l' annata agraria.” L’invito presso la Chiesa di San Giovanni e Il pranzo comunitario offerto dal priore Danilo Mele chiuderanno la bella giornata di aggregazione inserita quest’anno nella manifestazione “rRadici”, promossa dal Comune.

