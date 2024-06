Nuova iniziativa che vede collaborare insieme l'Amministrazione comunale di Ghilarza con l’assessorato alla Cultura e la Scuola Civica di musica Guilcier – Barigadu. Dopo le proposte portate avanti in questi mesi, un nuovo appuntamento è fissato per venerdì 14 giugno.

Alle 21, nel piazzale della Torre aragonese, sarà proposto “Nomads: nota di Jazz tra Sardegna e Stati Uniti'. L’introduzione, “La nascita del Jazz in Sardegna” sarà affidata a Bruno Camera. L’evento vedrà inoltre esibirsi alla chitarra Marcello Zeppareddu e al contrabasso Salvatore Maltana.

Per l’occasione si attende un pubblico numeroso. In questi anni la scuola civica di musica è cresciuta parecchio e, accanto alle lezioni portate avanti per gli iscritti, sta proponendo iniziative come quelle del 14 giugno.

© Riproduzione riservata