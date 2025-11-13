Farà tappa anche a Siapiccia, venerdì 14 novembre, la Terza edizione del “Festival di sensibilizzazione per il contrasto alla Violenza contro le Donne - Libere di dire No!”. L’iniziativa è del Centro Antiviolenza “Donna Eleonora”, di “Prospettiva Donna”, in collaborazione con il Comune e l’associazione “Siapiccia Laboriosa”.

A partire dalle 17.30, nel centro Socio-Culturale di via Gramsci, l’incontro “Noi ci siamo: letture e dibattito sulla violenza di genere”, un incontro del Centro Documentale del Centro Antiviolenza, con accompagnamento musicale di “Lady B & the good ol’boys”. L’appuntamento di Siapiccia rientra all’interno di una serie di iniziative di sensibilizzazione che si terranno in concomitanza con la “Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le Donne”, prevista per il 25 novembre.

«L’amministrazione comunale, attraverso i servizi sociali – commenta il sindaco Raimondo Deidda - ha preso contatti con il Centro antiviolenza per poter svolgere un’attività di sensibilizzazione qui da noi; ciò è stato possibile anche grazie all’impulso dell’associazione culturale “Siapiccia Laboriosa. Un momento di riflessione, solidarietà e impegno comune per gridare insieme “basta” alla violenza».

