28 milioni di euro. È questa la somma stanziata dall'Anas per rifare completamente la galleria di Sedilo sulla strada statale 131 dcn a due passi dalla corte di San Costantino dove si svolge l’Ardia.

I lavori per riqualificare la galleria, renderla più sicura, moderna e al passo con i tempi inizieranno nel 2024 e, per tre anni, la circolazione stradale in direzione Nuoro-Olbia e Abbasanta-Cagliari dovrà essere gioco forza rivoluzionata.

E intanto sembrano esserci buone notizie per la riapertura della doppia corsia sempre sulla 131 Dcn nel tratto di strada in territorio di Sedilo.

Sempre su una sola corsia si viaggia anche in un altro tratto della Dcn tra Ghilarza e Aidomaggiore. In questo caso a provocare una frana sono state le pessime condizioni in cui versa la provinciale 24 che sovrasta la 131 bis, arteria che da Ghilarza porta a Sedilo, di circa 10 km. Strada però chiusa al traffico ormai da tempo sino al tratto per Aidomaggiore e dove sono presenti voragini anche di 20 metri.

