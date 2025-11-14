Il Comune di Santa Giusta è al lavoro per organizzare la manifestazione “Natale in Laguna con is fassonis 2025”, in programma il 6 il 7 dicembre in piazza Othoca. Da pochi giorni è possibile presentare la domanda per partecipare come espositori. Per chi svolge attività artigianale o commerciale su aree pubbliche o in sede fissa è necessaria obbligatoriamente l'iscrizione alla Camera di Commercio. Possono partecipare anche hobbisti e le associazioni senza scopo di lucro.

Saranno ammesse solo le istanze relative all’esposizione o vendita di manufatti artigianali in legno, cotto e ceramica, candele, lampade, bigiotteria. Poi oggettistica antica, fumetti, libri, stampe, oggetti da collezione, dischi in vinile e giocattoli d’epoca. Per quante riguarda gli alimenti, dolci sardi, torroni e altri prodotti tipici. Poi piante e fiori.

Il Comune mette a disposizione gli stand da assegnare agli operatori in possesso dei requisiti di partecipazione. L’assegnazione dei posteggi avverrà in base alla disponibilità di aree disponibili in base alla categoria di appartenenza. Per partecipare alla manifestazione d’interesse c'è tempo fino al 24 novembre.

La domanda dovrà essere consegnata al protocollo del Comune di Santa Giusta a mano o tramite pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.santagiusta.or.it. L’assegnazione dei posteggi avverrà il 26, alle 14,30, in piazza Othoca.

© Riproduzione riservata