La comunità narboliese si prepara a vivere tre giorni di festa in onore di Santa Reparata con un programma ricco di appuntamenti religiosi e civili che si svolgeranno dal 7 al 9 ottobre. La ricorrenza rappresenta un momento molto atteso e di importante aggregazione per il paese che rinnova la propria fede e valorizza le radici culturali.

La parte religiosa prenderà il via martedì 7 ottobre alle 18 con la messa vespertina e la novena, seguite dalla benedizione e dall'accensione del tradizionale fal￲ in onore della santa. Il giorno successivo, si inizia con la messa delle 8, mentre alle 10.15 sci sarà la processione con il simulacro della santa alle 10.15, nella quale tutti sono invitati a indossare l'abito tradizionale sardo. Alle 11, la messa solenne verrà celebrata da mons. Antonino Zedda, cancelliere arcivescovile.

I festeggiamenti civili iniziano martedì 7 dalle 22 con il concerto dei Deamistade e il dj set con Zio Gili e Ciro. Mercoledì 8 alle 17.30 Fantasias de Ballos e dalle 22 il concerto dei Janas e e dj Cocco. Giovedì alle 16.30 animazione per bambini e alle 21 gara a chitarra con i cantadores Daniele Giallara, Emanuele Bazzoni, Franco Figos, alla chitarra Alessandro Carta e alla fisarmonica Graziano Caddeo.

© Riproduzione riservata