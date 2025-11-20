Incidente mortale questa sera sulla provinciale 11, all’ingresso di Narbolia. La vittima è Albino Flore, 45 anni, imprenditore agricolo originario di Seneghe. L’uomo, all’altezza di una curva, avrebbe perso il controllo della sua Toyota Rav 4 per cause ancora da accertare, uscendo di strada e schiantandosi contro un muretto in pietra.

Inutili i soccorsi: per il conducente non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri, che hanno effettuato i primi rilievi e stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente.

La comunità di Seneghe è sotto choc. In segno di lutto è stata sospesa la manifestazione “Prentzas Apertas”, in programma il 22 e 23 novembre.

