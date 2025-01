L' amministrazione comunale punta sulla sicurezza per migliorare la mobilità veicolare e pedonale a tutela degli utenti della strada, e soprattutto delle categorie più deboli. Sono allora diverse le azioni messe in campo dalla Giunta guidata dal sindaco Gian Giuseppe Vargiu.

“In primo luogo - spiega il sindaco - sono recentemente iniziati i lavori per l'installazione di attraversamenti pedonali rialzati, unitamente ad apposita segnaletica luminosa in alcune aree dell'abitato particolarmente sensibili". Le strade interessate sono la via Umberto lungo la provinciale 11 e nei pressi dell' ufficio postale, l' anfiteatro "I Nuraghetti" vicino alla fermata dell' autobus. Ed ancora lungo la provinciale 13 in via Serra Marias, zona parco giochi. In tutte le suddette aree è anche istituito il limite di 30 Km/h. “Interventi che abbiano ritenuto necessari – evidenzia il sindaco Vargiu- considerato che in queste strade risultano particolarmente frequentate visto l’importante traffico verso Riola da una parte e Seneghe dall’altra, ma pure dalla 131 in arrivo dalle direttrici Bauludu- Milis. Per tutto l’abitato- sottolinea il sindaco- stiamo inoltre programmando il rifacimento della intera segnaletica orizzontale e verticale”.

