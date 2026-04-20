Una riconferma e tanta emozione. È Beltra Farm Alphabet Beta, della Beltrame Antonio e Renato, la campionessa assoluta dell'edizione numero 41 della "Mostra Regionale del Bovino da latte Razza Frisona Italiana", che ha chiesto i battenti ieri ad Arborea inserita all'interno della Fiera dell'Agricoltura. Si riconferma campionessa come lo scorso anno. Ma non è tutto: è stata premiata poi come "Riserva vacche" Vanessa Zazzle Sonia di Mario Balliana.

Menzione d'onore a "Ridgeline Sofi" dell'azienda Agricola Magnani. Sempre alla stessa azienda è andato il premio "miglior allevamento" e "miglior espositore". La mostra, un momento centrale per la selezione genetica, la qualità delle produzioni e il confronto tecnico tra allevatori e operatori del settore, che conferma Arborea come punto di riferimento regionale per la Frisona Italiana, ha accolto tantissimi animali e tantissimi espositori. Ha richiamato molto pubblico e tanti giovani. Successo anche per tutti gli eventi collaterali tra cui la tradizionale sagra delle fragole.



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