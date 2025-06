Il mondo dell’equitazione sarda piange Antonio Madeddu, storico patron dell’associazione Ippica Giara Oristanese e instancabile promotore della Sartigliedda, la giostra equestre dedicata ai più piccoli. Si è spento nel sonno, serenamente, a 74 anni. Fino al giorno prima era al lavoro, come sempre, nel suo centro ippico di Fenosu, dove oggi avrebbe dovuto prendere il via una manifestazione sportiva. Madeddu aveva fatto dell’inclusione e della passione equestre la sua missione.

Si era avvicinato ai cavalli per amore del figlio Antonello, un ragazzo “speciale” capace di distinguersi e portare a casa titoli a livello nazionale e internazionale nelle discipline paralimpiche. Fu proprio quell’esperienza familiare a segnare la nascita di un’avventura associativa che ha coinvolto generazioni. Per anni, l’associazione da lui guidata aveva camminato fianco a fianco con il Giara Club, storico sodalizio fondato da Antonio Casu. Alla morte di quest’ultimo, Madeddu ne raccolse con coraggio e dedizione l’eredità, trasformandola in un’eredità viva, fatta di giovani cavalieri, di passione, di eventi e di formazione.

Sotto la sua guida, decine di piccoli cavalieri hanno mosso i primi passi in sella diventando nel tempo protagonisti affermati della rinomata giostra oristanese.Il centro ippico di Fenosu, da lui costruito e curato con amore quotidiano, è diventato negli anni un punto di riferimento a livello nazionale per l'equitazione paralimpica. Proprio lì, grazie al suo impegno e alla collaborazione con la FISDIR (Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali), Madeddu ha organizzato più volte i Campionati Italiani, offrendo un palcoscenico di alto livello agli atleti con disabilità e portando lustro all’intera Sardegna. La manifestazione prevista per oggi è stata sospesa, ma non l’eco del suo lavoro, che continuerà a vivere nel ricordo e nelle imprese dei tanti che ha aiutato a crescere. Antonio Madeddu lascia un’impronta profonda, fatta di amore per la tradizione e attenzione per i più fragili.

