Oristano, Casa della Comunità: attività trasferite per il fine settimanaA partire dalle 20 di oggi, venerdì 28 agosto, fino alle 8 di lunedì 31 agosto, il punto di continuità assistenziale, l’ex guardia medica, sarà attivo all’ospedale San Martino
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La Casa della Comunità di Oristano si ferma temporaneamente per consentire alcuni lavori e, per il fine settimana, sposta parte delle proprie attività in altre sedi.
A partire dalle 20 di oggi, venerdì 28 agosto, fino alle 8 di lunedì 31 agosto, il punto di continuità assistenziale, l’ex guardia medica, sarà trasferito all’ospedale San Martino. Il servizio sarà operativo al piano terra, negli ambulatori di Ginecologia del corpo F.
Cambierà sede anche l’ambulatorio infermieristico della Casa della Comunità. Nelle giornate di sabato 29 e domenica 30 agosto le attività saranno garantite dalla Casa della Comunità di Ghilarza, nei locali dell’ospedale Delogu di corso Umberto 176, dalle 8 alle 20.
Si tratta di uno spostamento temporaneo legato ai lavori in corso nella struttura di via Michele Pira 48. Le attività torneranno regolarmente nella Casa della Comunità di Oristano a partire dalle 8 di lunedì 31 agosto.