Da martedì 1 a giovedì 3 settembre, a Pau, si terranno i festeggiamenti in onore di Santa Prisca. Celebrazioni molto sentite nella piccola comunità, sono organizzate da Comitato e Parrocchia.

Martedì 1, alle 10, il via alle celebrazioni religiose, con la processione del Simulacro di Santa Prisca dalla Chiesa parrocchiale alla Chiesa campestre, accompagnato dal giogo dei buoi, dalle confraternite di Pau e Villa Verde e dal fisarmonicista Giuliano Armas. A seguire la messa. Alle 12, in località “Santa Prisca”, “Su Ball’e Cresia”. Alle 19 i balli in piazza, alle 20 la cena con i piatti tipici del territorio e, infine, alle 22, esibizione del “Gruppo Folk Biddobrana”, accompagnati da Gianni Ore. A mezzanotte, “Su Giru de Sa Priama e canto de Is Coggius”.

Mercoledì 2, alle 10, la processione per le vie del paese, con le confraternite di Pau e Villa Verde, Gonnoscodina e Marrubiu. A seguire la Santa Messa, animata dal coro della Scuola Civica di Musica “Alessandra Saba”. Alle 18.30, la processione di rientro del simulacro in parrocchia. Alle 19.30, in piazza degli Ulivi, i balli con Luciano Fois. Alle 20.30, la Sagra del Maiale Arrosto. In chiusura, alle 22, lo spettacolo con il gruppo “Fantasias de Ballos”. Giovedì 3, alle 19, la messa. Alle 19.30, apericena in piazza. Alle 21, infine, il “Pau Rock Concert – Folk blues, Instrumental rock, Heavy metal”.

© Riproduzione riservata