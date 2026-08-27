La Torre Vecchia di Marceddì continua a essere uno dei luoghi più apprezzati dai visitatori grazie alle iniziative curate dall’Associazione Selas Aps, in collaborazione con il Comune e la Pro Loco. Dopo l’apertura straordinaria del 23 agosto, il calendario prosegue con le giornate già programmate, pensate per offrire continuità e valorizzare un sito che unisce storia, natura e tradizione.

Le prossime aperture saranno quelle di oggi venerdì 28 agosto, seguite da quelle di 4, 11 e 18 settembre, sempre con orario 17:30 – 20:00. Un programma che accompagna la fine dell’estate e permette a residenti e turisti di scoprire un patrimonio culturale e ambientale che continua a sorprendere.

Durante le giornate di visita, chi lo desidera potrà partecipare a una passeggiata guidata nei dintorni, arricchita da racconti storici e archeologici sul territorio. Il percorso include anche un’introduzione all’avifauna locale, osservabile grazie a binocoli e cannocchiali messi a disposizione dall’associazione.

Le visite guidate, offrono così un’esperienza immersiva che unisce cultura e natura, rendendo la Torre un punto di riferimento per la comunità e per chi vuole conoscere meglio il territorio. Per informazioni: selasterralba@gmail.com – selas.aps@pec.it – 347 3461583.

© Riproduzione riservata