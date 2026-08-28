Il Comune di Ruinas ha pubblicato un avviso per la presentazione delle richieste di contributo per la frequenza alle attività sportive da parte dei minori per il periodo tra settembre 2025 e agosto 2026.

L’intervento è rivolto ai minori dai 0 ai 17 anni (non devono aver compiuto i 18 anni all’atto dell’iscrizione e usufruiranno del contributo fino al compimento dei 18 anni) che hanno residenza a Ruinas, appartengono ad un nucleo familiare con un ISEE non superiore a 30mila euro, hanno frequentato regolarmente un’attività sportiva nella stagione 2025/2026 e non hanno ricevuto altri benefici per la stessa finalità concessi da Comune, Stato o altri Enti.

Ammesse le spese per la frequenza alle attività sportive in strutture e centri dotati di personale qualificato e per discipline riconosciute dal CONI. Il contributo, a titolo di rimborso spese, verrà erogato dopo la presentazione di regolari pezze giustificative delle spese sostenute relative al periodo di frequenza del minore e rilasciate dall'organismo che gestisce la struttura. Il contributo non potrà essere superiore al 50% delle spese sostenute mensilmente e l’importo massimo non potrà essere superiore ai 30 euro mensili per ciascun minore.

Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il 18 settembre, con gli allegati richiesti. Le modalità di presentazione potranno essere on line (tramite il link presente sul sito istituzionale), a mano (all’Ufficio Protocollo del Comune) o via PEC (indirizzo protocollo.ruinas@legalmail.it).

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