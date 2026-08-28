Ha oltrepassato brillantemente il secolo e ancora sorride alla vita tia Maria Antonia Trogu, che ha festeggiato i centouno anni proprio ieri giovedì 27 agosto.

Un compleanno speciale passato in compagnia dei suoi amati figli Renzo, Rina e Marcello Chessa, i sei nipoti e il pronipote di dieci mesi. Oggi altra festa con le operatrici sanitarie di Villa Giavesu, la comunità integrata dove risiede da un anno, la casa di cura e assistenza di Cuglieri gestita dalla società Brexian di Bosa.

Tempra inossidabile e curiosità per la conoscenza hanno portato tia Maria Antonia fino a oggi: legge tanti libri e quando può lavora la maglia. Fino a qualche anno fa addirittura guidava la sua inseparabile auto. Una vita di lavoro e cura della famiglia, ha gestito per tanti anni il panificio a Scano con il marito Giuseppe, allevando i figli con l’amore materno esclusivo della nostra terra, attraversando le stagioni della vita tra gioie e dolori.

Longevità sarda che ancora è oggetto di studio degli scienziati: inscritta nei geni, sostenuta da una sana alimentazione e da quell’arcano elisir di lunga vita che i nonnini del Montiferru custodiscono gelosamente.

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