Si fa bella, dopo l'invasione dei turisti, l'isola di Mal di Ventre. Torna l’appuntamento con "Puliamo l’Isola", la giornata ecologica nella perla del Sinis organizzata dal Comune di Cabras con l’Area marina protetta del Sinis.

Domenica 13 settembre, i volontari avranno l’opportunità di vivere una domenica all’insegna della

tutela ambientale in uno dei luoghi più suggestivi dell’area protetta del Sinis. La giornata è aperta a chiunque voglia impegnarsi nella pulizia dell’area e prenotarsi è semplice e veloce. Sul sito del Comune sono presenti tutte le indicazioni.

La piattaforma di iscrizione sarà attiva a partire dalle 9 di domani, sabato 29 agosto, e ci si

potrà iscrivere entro giovedì 10 settembre alle 10. Tutti gli iscritti verranno poi contattati dall’organizzazione e riceveranno le informazioni sulle modalità e i punti di partenza.

La giornata inizierà alle 8 con la partenza dai tre punti di imbarco – Mari Ermi – Maimoni e Torregrande. Alle 10:30 è previsto il ritrovo dei partecipanti presso cala Saline, all’Isola, per la distribuzione dei materiali e l’organizzazione delle squadre. Tra le 11 e le 11:30 si terrà l’attività di pulizia. Alle ore 14:30, la chiusura della giornata e la ripartenza.

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