Due anni ancora a Corte Baccas, tra cavalli, allenamenti e Sartiglia. La pista dei Cavalieri resta alla Fondazione Oristano, che continuerà a gestire l’area nel territorio di Santa Giusta sulla base della nuova concessione approvata dal Comune. L’affidamento riguarda la pista di 1,64 ettari e altri 2,46 ettari di area adiacente, destinati alle attività equestri e alle iniziative legate alla giostra.

La concessione è gratuita: il Comune, infatti, non chiederà alcun canone alla Fondazione, in applicazione del regolamento che consente l’uso gratuito del patrimonio comunale alle fondazioni senza scopo di lucro impegnate in attività di particolare rilevanza culturale, sociale e ricreativa.

La gratuità non significa però gestione senza costi. Pulizia, manutenzione ordinaria e programmata, utenze e spese legate alle attività saranno infatti a carico della Fondazione. Anche la manutenzione straordinaria spetterà al concessionario, previo nulla osta del Comune.

La pista continuerà a essere il luogo degli allenamenti in vista della Sartiglia, ma potrà ospitare anche altre attività equestri e iniziative per la comunità. La Fondazione dovrà inoltre garantire al Comune almeno quattro giornate gratuite all’anno per manifestazioni promosse dall’amministrazione. La concessione durerà due anni dalla firma del contratto e non sarà previsto alcun rinnovo tacito.

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