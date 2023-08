Si ripete anche quest’anno, a Morgongiori, l’appuntamento con la Sagra delle Lorighittas. Nel weekend la 27esima edizione, organizzata da Comune, Pro loco, associazioni e laboratori artigianali locali.

L’eccellenza del paese in vetrina, dunque, dalla lavorazione unica, svolta manualmente e tramandata da generazioni, composta da semola di grano duro, sale e acqua, che ancora vive grazie alle sapienti mani delle massaie.

«Le lorighittas – spiega il sindaco di Morgongiori, Paolo Pistis – sono una tradizione che va avanti nel tempo; è un qualcosa di nostro, che sentiamo molto a livello di comunità. Un prodotto che custodiamo».

Sabato e domenica numerosi appuntamenti. Sabato, dal mattino, in località “Is Benas”, escursione in Mountain Bike alle 9 e dimostrazioni di scalata su alberi alle 15. La sera, alle 21.30, in località “Scaba ‘e Cresia”, l’appuntamento con il concerto di Marino De Rosas e Denise Fatma Gueye; a seguire Maria Pia De Vito&Sisters. Eventi presenti nel cartellone di “Dromos”. Domenica, alle 18, l’apertura del Museo Vivente dell’Arte Tessile (MuVat), inaugurato domenica scorsa e che, al suo interno, espone 50 opere in più rispetto al passato (in totale ora sono circa 70) grazie all’accordo siglato con l’assessorato regionale agli Enti Locali. Alle 18.30 la sfilata di gruppi folk. Alle 20 la degustazione delle Lorighittas tra “Casa Garau” e il piazzale delle ex Scuole Elementari. Alle 22, chiude lo spettacolo musicale dei “Janas”.

«Con la sagra – conclude Pistis – vogliamo continuare a tenere alta l’immagine del prodotto, in modo da poterlo valorizzare sempre più, anche dal punto di vista economico».

