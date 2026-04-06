Si concluso nella notte tra domenica e lunedì un intervento dei tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della Sardegna per il recupero di un turista infortunatosi in località Riu is Alonis, nel Comune di Morgongiori.

La Centrale operativa del Soccorso Alpino è stata attivata dalla Centrale Operativa del 118 di Cagliari a seguito della richiesta di soccorso da parte di un ventiseienne di nazionalità austriaca, appartenente a un gruppo organizzato vittima di una caduta a seguito del distaccamento di un masso mentre praticava il bouldering, una disciplina dell’arrampicata che si svolge su massi o pareti di altezza contenuta.

Il giovane ha riportato una sospetta frattura alla caviglia e al braccio rendendo necessario l’intervento dei soccorsi. Sul posto è intervenuta immediatamente la squadra di 4 tecnici in turno in guardia attiva, supportata da ulteriori 5 tecnici delle Stazioni di Medio Campidano, Cagliari, Nuoro e Iglesias.

L’uomo è stato stabilizzato e imbarellato, per essere poi trasportato in portantina e affidato poi al personale sanitario dell’ambulanza del Pollambulatorio di Ales per il successivo trasporto in ospedale.

Presente anche il personale dei Vigili del Fuoco e dell'ambulanza Flema Soccorso di San Nicolò D’Arcidano.

(Unioneonline)

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