Morgongiori, si stacca un masso durante l’arrampicata: giovane ferito, soccorsi in azioneMomenti di paura per un ventiseienne che stava praticando “bouldering” nella zona di Riu is Alonis
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Si concluso nella notte tra domenica e lunedì un intervento dei tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della Sardegna per il recupero di un turista infortunatosi in località Riu is Alonis, nel Comune di Morgongiori.
La Centrale operativa del Soccorso Alpino è stata attivata dalla Centrale Operativa del 118 di Cagliari a seguito della richiesta di soccorso da parte di un ventiseienne di nazionalità austriaca, appartenente a un gruppo organizzato vittima di una caduta a seguito del distaccamento di un masso mentre praticava il bouldering, una disciplina dell’arrampicata che si svolge su massi o pareti di altezza contenuta.
Il giovane ha riportato una sospetta frattura alla caviglia e al braccio rendendo necessario l’intervento dei soccorsi. Sul posto è intervenuta immediatamente la squadra di 4 tecnici in turno in guardia attiva, supportata da ulteriori 5 tecnici delle Stazioni di Medio Campidano, Cagliari, Nuoro e Iglesias.
L’uomo è stato stabilizzato e imbarellato, per essere poi trasportato in portantina e affidato poi al personale sanitario dell’ambulanza del Pollambulatorio di Ales per il successivo trasporto in ospedale.
Presente anche il personale dei Vigili del Fuoco e dell'ambulanza Flema Soccorso di San Nicolò D’Arcidano.
(Unioneonline)