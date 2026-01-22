Il periodo più colorato dell’anno, il Carnevale si avvicina e le prime date delle feste che coinvolgeranno le comunità dell’oristanese cominciano a essere rese ufficiali.

Non fa eccezione Morgongiori che ha programmato, per sabato 14 febbraio, una giornata in allegria e spensieratezza dedicata a tutto il territorio. Il “Carnival Party”, organizzato dal Comune, inizierà alle 16.30 negli spazi della Palestra Comunale di via Monte Arci.

L’ingresso sarà gratuito e aperto a tutti; nel corso del pomeriggio ci sarà Dj Set, zucchero filato, popcorn, fritti e chiacchiere, oltre alla Pentolaccia, alla festa dei coriandoli, con palloncini e truccabimbi.

© Riproduzione riservata