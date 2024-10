L'amministrazione comunale di Morgongiori ha pubblicato un avviso con il quale informa la popolazione che sono stati aperti i termini per la presentazione delle domande per l’assegnazione della legna da ardere per la stagione 2024/2025. Gli interessati potranno presentare l’istanza entro il prossimo 30 ottobre.

La legna potrà essere richiesta dai cittadini residenti a Morgongiori e dai cittadini dimoranti nel paese, anche non stabilmente, in abitazione ad uso esclusivo del proprio nucleo familiare e in possesso dei requisiti di agibilità. Ciascun nucleo familiare potrà presentare una sola domanda. Il taglio della legna sarà eseguito dal personale dell’azienda regionale Forestas, mentre carico e trasporto della legna, a domicilio, sarà fatto a cura di una ditta incaricata dal Comune. Le domande, redatte esclusivamente utilizzando il modulo predisposto dagli uffici comunali, dovranno arrivare all'Ufficio Protocollo del Comune le 13 del 30 ottobre.

La graduatoria dei beneficiari, suddivisa tra residenti e dimoranti, sarà formata secondo l’ordine cronologico di ricevimento delle domande. Le domande dei dimoranti potranno essere accolte solamente dopo l’esaurimento della graduatoria dei residenti, in caso di disponibilità residua di legna.

