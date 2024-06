Proseguono, a Morgongiori, le attività previste dal Servizio Socio culturale e servizi alla persona del Comune, nel quadro del Servizio di promozione della cultura della legalità denominata “Vivermeglioinsiemelacomunita2024”.

I prossimi appuntamenti sono relativi alla realizzazione delle attività e ai laboratori progettuali a tema. Gli incontri hanno avuto inizio presso l'Istituto Comprensivo di Ales sulla sensibilizzazione al bullismo e cyberbullismo e presso il Ceas e le ex Scuole Elementari di Morgongiori con gli adolescenti.

In questi giorni i nuovi incontri: con gli adolescenti e il Muro della Legalità sono fissati per oggi e giovedì dalle 10.30 alle 12.30 presso le ex Scuole Elementari. Per qualsiasi informazione relativa alle attività ci si può rivolgere alla Responsabile del Servizio, la dott.ssa Silvia Masala (numero di telefono 0783-027792).

© Riproduzione riservata