Fine settimana dedicato alla storica razza vaccina Sardo-Modicana, con JUOS, il suggestivo raduno regionale dei gioghi di buoi sardi e l’interessante convegno sulla specie ancora oggi allevata a Scano e nel Montiferru.

Da sempre rappresenta uno dei punti di forza dell’allevamento vaccino nel Montiferru. Con la sua triplice attitudine lavorativa, da carne e da latte, la razza Sardo-Modicana è stata la fedele compagna di lavoro dell’allevatore montiferrino a partire dalla metà dell’Ottocento. Da allora tante cose son cambiate, i metodi di allevamento sono migliorati, il suo contributo nel lavoro agricolo è scomparso, però rimane ancora una razza preferita per il latte vaccino, da cui si ricavano ottimi formaggi tra cui il celebre Casizolu, e per la carne molto saporita e apprezzata in tutta l’Isola.

Il seminario con approfondimenti si terrà venerdì 25 agosto presso il Teatro Nonnu Mannu alle 11. Gli argomenti: la diffusione della razza e il mantenimento della tradizione dei gioghi, quindi la tenuta dei registri anagrafici. Interverranno Salvatore Contini dell’ANACLI, Paolo Giarrusso tecnico dell’AARS e il veterinario Francesco Deiala.

Sabato 26 invece l’unico raduno in Sardegna dei gioghi di buoi, che sfileranno con fierezza nelle vie del centro storico, alle 17. In serata la sagra del vitello arrosto in piazza, a seguire danze e musica. L’evento è organizzato dall’associazione culturale JUOS, dall’amministrazione comunale e Associazione Allevatori Regione Sardegna.

