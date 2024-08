I segni dell’onda nera sono scolpiti sull’altare del Montiferru. I germogli della resilienza arborea hanno attenuato solo in parte il colore cupo che tre anni fa ha sfregiato la terra a ridosso della Planargia. La natura sta parzialmente curando le ferite inferte da mani criminali e da un abbandono perenne di foreste e pascoli, quasi che il grande piano del “degrado” fosse il vero traguardo finale. Qui, nella terra del vulcano spento di Monte Urtiga, cinque metri oltre i mille di altitudine, si domina il proscenio, da Sindia a Suni, da Macomer a Scano di Montiferro, da Cuglieri a Narbolia.

Scorpacciata eolica

È in queste pendici che si sta per consumare il nuovo assalto, questa volta a colpi di pale eoliche protese per oltre 200 metri sul cielo di “Crastu Furones”, l’epicentro della grande scorpacciata che multinazionali e società da quattro soldi hanno apparecchiato nel silenzio complice dei Palazzi. Basta guardare la mappa ufficiale, quella della Soprintendenza incaricata di valutare la valanga di progetti che si è riversata sull’entroterra del Marghine, a un tiro di schioppo dal grande Nuraghe di Santa Barbara a Macomer, per comprendere l’entità del misfatto.

Paesaggio industriale

Nell’eremo del Montiferru i progetti presentati sono ben altro che un’invasione. Si tratta di una carneficina sconfinata di paesaggi, di monumenti, nuragici e naturali, di un territorio che, secondo i tutori dei Beni Culturali del Ministero competente, si sta trasformando da paesaggio fortemente identitario in un “paesaggio industriale”.

Valanga di pale & affari

In un raggio di qualche chilometro contiamo la bellezza di ben 11 progetti, tutti altisonanti con nomi e cognomi di società di Stato e agenti stranieri in trasferta in terra di ulivi e Malvasia. Il quadro d’insieme è quello di 900 megawatt, energia sufficiente per quasi un milione di persone, a fronte di un territorio che non conta più di 20.000 abitanti. Centoquarantasette pale, le più grandi, quelle da oltre 6 megawatt l’una, altezza dichiarata nei progetti oltre i 200 metri.

I progetti

1) "Scano-Sindia" - 336 megawatt – 56 pale -Sindia e Scano di Montiferro - VCC Scano Sindia S.r.l.

2) "Sindia" - 78 megawatt – 13 pale - Sindia, Santu Lussurgiu, Borore, Scano di Montiferro e Macomer - Enel Green Power

3) “Suni” - 31 megawatt - 5 pale - Suni, Sagama, Scano di Montiferro, Sindia e Macomer Wind Energy Suni

4) "Crastu Furones" - 73 megawatt - 12 pale - Scano di Montiferro e Sindia -. VCC Oristano 2

5) "Parco eolico di Suni" – 60 megawatt - 10 pale - Suni, Sindia, Sagama e Tinnura -Infrastrutture S.p.a.

6) “Suni 2” - 42 megawatt - 7 pale – Suni e Sindia - ORTAENERGY 9 S.r.l.

7) “Seneghe - Narbolia” – 75 megawatt - 9 pale - Seneghe, Narbolia, San Vero Milis, Zeddiani, Siamaggiore e Solarussa - Sorgenia Renewables

8) “Bauladu - Paulilatino” 70,80 megawatt 11 pale - Sorgenia Renewables

9) “Sindia - Macomer” 43,4 mw - 7 pale -Sindia e Macomer - Wind Energy Sindia

10) "Macomer 2"- 48 megawatt - 8 pale - Enel Green Power Italia

11) "Monte Rughe” - 64,8 megawatt - 9 pale località "Monte Rughe" Pozzomaggiore – Regione Valle d’Aosta.

