Anche la Giunta comunale di Mogoro ha deliberato lo stato di calamità naturale relativamente alle recenti alluvioni che hanno colpito soprattutto “Morimenta”, causando importanti danneggiamenti ad abitazioni ed aziende che sono presenti in quella zona dell’abitato.

Ne ha dato notizia alla assemblea civica il sindaco Donato Cau in apertura del Consiglio comunale. A questo proposito domani giovedì 7 novembre sarà effettuato un sopralluogo da parte dello stesso sindaco Cau, del presidente del consorzio di bonifica e dei tecnici dei due enti, per verificare i danni che si sono verificati in seguito alle violenti piogge della notte fra il 26- 27 ottobre e comprendere quali sono gli interventi più urgenti da effettuare.

In apertura di Consiglio il primo cittadino ha dato Inoltre lettura della lettera di commiato inviata dal questore Giardina, per il quale ci sono state parole di ringraziamento ed apprezzamento per le attività che sono state svolte in collaborazione con l’amministrazione comunale. Approvata inoltre dal Consiglio una variazione al bilancio di previsione 2024-2026 con l’ applicazione dell’ avanzo vincolato.

Attribuito inoltre il compenso del revisore dei conti per il triennio 2024-2027". Votata anche l’acquisizione al patrimonio pubblico di alcuni terreni di proprietà di una famiglia mogorese da utilizzare per gli interventi che verranno decisi.

