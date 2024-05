L’auto ribaltata, due bambini portati in ospedale per accertamenti: è per fortuna lieve il bilancio dell’incidente avvenuto questa mattina in via Kolbe, a Mogoro, a poca distanza dallo spazio della Fiera.

L’automobilista, per causa da accertare, ha perso il controllo della sua Citroen, che dopo una carambola è rimasta con le ruote per aria.

A bordo c’erano anche due minorenni: per loro molto spavento e qualche piccola contusione, per fortuna.

I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri di Mogoro mentre una squadra dei vigili del fuoco arrivata da Ales ha provveduto alla messa in sicurezza dello scenario.

