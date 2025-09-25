ll teatro "La Fabbrica delle Gazzose" riapre le porte con la 22° edizione della rassegna "Ultimo Teatro 2025. Dalla Zona del Crepuscolo". A dare il via alla stagione, domenica 28 settembre alle ore 19, sarà "Versus - Claudia Aru canta Sergio Atzeni", In occasione del trentennale della morte di Atzeni, la cantautrice e la casa editrice Il Maestrale, presentano uno spettacolo nel quale, tra parole e musica, verranno cantate alcune delle principali poesie dell'autore scomparso, tratte dal testo Versus.

Si tratta di una performance che attraverso il jazz e il blues, daranno vita a una parte meno conosciuta ma non meno affascinante della sua produzione artistica: le poesie. Lo spettacolo propone un duo, pianoforte e voce.

Venerdi 3 ottobre, le vie di Mogoro saranno invece animate dalle comari barbaricine dei Barbariciridicoli con "Masquerada", spettacolo itinerante ideato da Tino Belloni.

Domenica 5 ottobre, spazio alla memoria con "Quel mattino di marzo" dell'Effimero Meraviglioso, che rievoca il tragico crollo minerario del 1913 a Buggerru. La rassegna, diretta da Virginia Garau e sostenuta dalla Regione Sardegna, proseguirà fino al 30 novembre. Inizio degli spettacoli ore 18.

