Il Comune di Mogorella ha pubblicato un avviso per la concessione di un contributo straordinario per l’organizzazione di eventi in occasione delle festività natalizie. Possono presentare la richiesta enti, associazioni, onlus, fondazioni, federazioni, organizzazioni culturali, sociali, assistenziali e ricreative operanti sul territorio comunale.

I soggetti devono operare sul territorio comunale senza finalità di lucro e sono escluse dall’assegnazione di contributi le persone fisiche e le associazioni temporanee di persone fisiche. Nello specifico, il contributo è finalizzato all’organizzazione di varie attività: ad un ciclo di laboratori per la realizzazione di addobbi per alberi di Natale da allestire all’interno del paese, alla realizzazione di un intrattenimento musicale destinato alla popolazione anziana e alla realizzazione di 2 eventi di animazione per minori.

La somma che l’amministrazione comunale ha deciso di destinare al bando è di 1.000 euro. La domanda dovrà essere presentata entro martedì 18 novembre via Pec.

© Riproduzione riservata