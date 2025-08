«Nessun piano di evacuazione, nessuna segnaletica, nessun controllo attivo sulle spiagge, nonostante da anni il Comune di Cabras incassi migliaia di euro con la gestione dei parcheggi a pagamento lungo le coste del Sinis».

La denuncia arriva dal consigliere di minoranza Antonello Manca che ieri ha presentato un'interrogazione sulla sicurezza nei litorali. Questo alla luce del recente rogo avvenuto a Punta Molentis e che ha interessato una vasta area tra vegetazione e parcheggi a ridosso della spiaggia, in pieno giorno in presenza di decine di turisti.

«Il fenomeno potrebbe verificarsi anche nel litorale costiero di Cabras - si legge nel documento rivolto al sindaco di Cabras Andrea Abis - I proventi dei parcheggi non sembrano essere stati reinvestiti in servizi essenziali. I turisti pagano ma non ricevono alcun servizio in cambio, se non il diritto a lasciare l’auto su uno spiazzo sterrato al sole, spesso senza ombra né acqua potabile, in aree altamente vulnerabili a incendi e rischi ambientali La gestione dei parcheggi nel Sinis, così com’è strutturata oggi, si limita alla riscossione senza progettualità, ignorando totalmente i principi base di sostenibilità, sicurezza e accoglienza turistica».

Manca chiede quindi «se siano disponibili, consultabili e aggiornati piani di emergenza e di evacuazione per le aree costiere a rischio incendio, se siano stati previsti presidi di protezione civile, segnaletica di sicurezza e personale formato nei punti più frequentati del litorale, come vengano utilizzati, nel dettaglio, i proventi derivanti dai parcheggi e quali azioni concrete l’Amministrazione intende intraprendere, a partire dalla stagione estiva in corso, per garantire sicurezza, servizi essenziali e tutela del territorio costiero».

Per le risposte bisognerà attendere il prossimo consiglio comunale.

© Riproduzione riservata