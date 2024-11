La comunità modolese ha accolto con grande orgoglio il conferimento della medaglia d'onore alla memoria per il concittadino Salvatore Meloni. In concomitanza con le celebrazioni per la giornata dell’ unità nazionale i familiari hanno ricevuto dal prefetto di Oristano questa importate onorificenza.

“Tiu Bore – ricordano dal Comune- era un finanziere e prestava servizio vicino al confine con l'Albania quando fu arrestato dai tedeschi e deportato in Germania perché non aveva aderito al partito fascista, malgrado fosse stato minacciato e sotto tiro dei mitra.

In Germania visse in un campo di concentramento: inizialmente fu costretto a lavorare in una segheria e successivamente fu impiegato nello svuotamento di un laghetto per la cattura delle tinche. Qui si ammalò di tifo, fu ricoverato e successivamente liberato dai russi. Rientrò a Modolo nel 1945”.

